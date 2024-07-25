Вторую ночь подряд. Россияне снова атаковали Измаильский район, есть раненые

Российские войска в ночь на 25 июля снова атаковали Измаильский район. Начался пожар, пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Измаильскую РГА, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг вторую ночь подряд прибег к обстрелу юга Одесской области. Под ударом снова Измаильский район", - рассказал Кипер.

По словам главы ОВА, россияне атаковали пограничье ударными беспилотниками.

"В результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.

Последствия обстрела Измаильского района 25 июля (t.me/odesa_prokuratura)

Кроме того, произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Атакована портовая инфраструктура

Как отметили в Измаильской РГА, россияне атаковали 11 дронами г. Вилково Измаильского района, где повреждены объекты портовой инфраструктуры. Также зафиксировано попадание в частный дом.