Другу ніч поспіль. РФ атакувала об'єкти інфраструктури і енергетики у Житомирській області

Російські війська в ніч проти 26 липня знову атакували Житомирську область дронами. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури та енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків. Жертв серед цивільного населення немає", - зазначив Бунечко.

За словами голови ОВА, уламками БПЛА пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики.

"Цієї ночі під час повітряної тривоги відбулась чергова масована атака БПЛА типу "шахед" території Житомирської області. Нашими силами ППО велась активна антидронова робота", - розповів він.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 26 липня в частині регіонів України було оголошено тривогу - у Житомирській, Чернігівській, Київській областях. Тривога оголошувалась і в Києві.

Пізніше стало відомо, що окупанти дронами атакували Ніжин Чернігівської області, одна людина була поранена.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували масовану атаку на Житомирську область і в ніч проти 25 липня. Були пошкоджені інфраструктурний об'єкт та будинки.

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