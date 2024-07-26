Вторую ночь подряд. РФ атаковала объекты инфраструктуры и энергетики в Житомирской области

Российские войска в ночь на 26 июля снова атаковали Житомирскую область дронами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры и энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба. Жертв среди гражданского населения нет", - отметил Бунечко.

По словам главы ОВА, обломками БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.

"Этой ночью во время воздушной тревоги произошла очередная массированная атака БПЛА типа "шахед" территории Житомирской области. Нашими силами ПВО велась активная антидроновая работа", - рассказал он.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 26 июля в части регионов Украины была объявлена тревога - в Житомирской, Черниговской, Киевской областях. Тревога объявлялась и в Киеве.

Позже стало известно, что оккупанты дронами атаковали Нежин Черниговской области, один человек был ранен.

Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку на Житомирскую область и в ночь на 25 июля. Были повреждены инфраструктурный объект и дома.

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