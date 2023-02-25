З другої спроби. Heineken піде з російського ринку у найближчі півроку

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб передати наш бізнес життєздатному покупцю в дуже складних обставинах та зі значними фінансовими втратами для компанії", - йдеться у заяві Heineken.

Цікаво, що компанія ще у березні 2022 року дала обіцянку своїм інвесторам залишити ринок країни-агресора.

У компанії також заявили, що очікують на збитки у розмірі 300 млн євро при його продажу вже в першій половині 2023 року.

"Тим часом наші місцеві колеги роблять все можливе, щоб зберегти бізнес, уникнути націоналізації та забезпечити, щоб їх кошти до існування не наражалися на ризик", - повідомляє прес-служба компанії.