Со второй попытки. Heineken уйдет с российского рынка в ближайшие полгода

"Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах и со значительными финансовыми потерями для компании", - говорится в заявлении Heineken.

Интересно, что компания еще в марте 2022 года дала обещание своим инвесторам покинуть рынок страны-агрессора.

В компании также заявили, что ожидают убытков в размере 300 млн евро при его продаже уже в первой половине 2023 года.

"Тем временем наши местные коллеги делают все возможное, чтобы сохранить бизнес, избежать национализации и обеспечить, чтобы их средства к существованию не подвергались риску", - сообщает пресс-служба компании.