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Со второй попытки. Heineken уйдет с российского рынка в ближайшие полгода

Фото: Heineken уйдет с российского рынка в текущем году (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Пивоваренная компания Heineken из Нидерландов планирует уйти с российского рынка и продать свой бизнес в стране в первой половине 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах и со значительными финансовыми потерями для компании", - говорится в заявлении Heineken.

Интересно, что компания еще в марте 2022 года дала обещание своим инвесторам покинуть рынок страны-агрессора.

В компании также заявили, что ожидают убытков в размере 300 млн евро при его продаже уже в первой половине 2023 года.

"Тем временем наши местные коллеги делают все возможное, чтобы сохранить бизнес, избежать национализации и обеспечить, чтобы их средства к существованию не подвергались риску", - сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что пивоваренная компания Heineken решила полностью прекратить свою деятельность в России и передать бизнес новому владельцу.

Также мы писали, что Heineken прекращает продажу, производство и рекламу пивной продукции принадлежащих ей брендов в России.

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