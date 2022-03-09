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Heineken прекращает продажи и производство своего пива в России

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Москва, Среда 09 марта 2022 11:02
Heineken прекращает продажи и производство своего пива в России Фото: Heineken прекращает продажи и производство в России (pixabay)
Автор: Александр Белоус

Голландская пивоваренная компания заявила, что прекращает продажу, производство и рекламу пива своей марки Heineken в стране. Heineken стал последним крупным брендом, прекратившим свою деятельность в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Heineken также предпримет немедленные шаги, чтобы оградить свои операции в России от своего более широкого бизнеса, и заявила, что больше не будет "принимать какую-либо чистую финансовую выгоду, полученную от наших операций в России". Heineken уже объявила о планах остановить все новые инвестиции и экспорт в Россию.

Это произошло, когда McDonald's и Starbucks заявили, что закрывают свои рестораны и кафе в России, а Coca-Cola приостанавливает свою деятельность там в ответ на вторжение России в Украину. PepsiCo также отзывает некоторые продукты из страны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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