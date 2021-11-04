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Не было другого места: украинского узника Кремля поместили в штрафной изолятор

Автор: Сергей Пышкин

В России украинского политзаключенного Ивана Яцкина поместили в штрафной изолятор колонии в Краснодарском крае. В учреждении, якобы, не нашлось другого места.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-аккаунт уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, Яцкив был вынужден в течение трех дней стоять на ногах без возможности присесть, поскольку, согласно правилам в ШИЗО, в штрафном изоляторе откидная кровать днем пристегивается.

"Такие действия в отношении гражданина Украины являются пытками, ведь он страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение", - добавляет Денисова.

Уполномоченная Верховной рады отметила, что согласно приговору "Верховного суда Крыма", Яцкин будет отбывать наказание сроком 11 лет в колонии строгого режима.

"Обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания, в соответствии с международными стандартами", - отметила Денисова.

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Российская ФедерацияУкраинаДенисова