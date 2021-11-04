Не було іншого місця: в Росії українського політв'язня помістили у штрафний ізолятор колонії

За словами Денісової, Яцків був змушений протягом трьох днів стояти на ногах без можливості присісти, оскільки, згідно з правилами у ШІЗО, в штрафному ізоляторі відкидне ліжко вдень пристібається.

"Такі дії стосовно громадянина України є катуванням, адже він страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння", - додає Денісова.

Уповноважена Верховної ради відзначила, що згідно з вироком "Верховного суду Криму", Яцкін відбуватиме покарання терміном 11 років у колонії суворого режиму.

"Звернулася до уповноваженій з прав людини у РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів", - зауважила Денісова.