Другий замах на Трампа. Суд над підозрюваним відтермінували до вересня 2025 року

Зазначається, що суд просили перенести заплановане засідання щодо справи 58-річного підозрюваного Райана Рута на 10 лютого 2025 року - у зв'язку з великим обсягом доказів у справі.

Своєю чергою адвокати клопотали про відтермінування справи до грудня наступного року.

Окружний суддя США з Флориди Ейлін Кеннон погодилася на відстрочку справи, але назвала прохання захисту про відстрочку на рік - "надмірною".

Відтак суддя призначила розгляд справи присяжним на 8 вересня 2025 року.

Також зауважується, що суддя Кеннон раніше була головуючою у закритій кримінальній справі за звинуваченням Трампа в незаконному зберіганні секретних документів після його першого президентського терміну.

Що відомо про другий замах на Трампа

Фігуранту справи про спробу вбивства Трампа Руту було пред'явлено 5 федеральних звинувачень, включаючи спробу вбивства основного кандидата в президенти.

Його звинувачують у тому, що він 15 вересня у Флориді розташувався зі зброєю біля поля для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, що належить Трампу, з наміром застрелити політика під час президентської кампанії.

Сам Рут не визнав себе винним.

Підозрюваний раніше мав проблеми із законом, а також був активним у соцмережах, зокрема, на теми політики.

Також нагадаємо, що 16 вересня Федеральний суд Флориди у США висунув Руту перші звинувачення.

Додамо, раніше ФБР назвало очевидну другу спробу вбивства Трампа "надзвичайно серйозною".

Тут також варто нагадати, що подія біля гольф-клуба Трампа зі стріляниною трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши його у вухо.