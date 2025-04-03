Другий вибух у Києві: у Дніпровському районі предмет здетонував в руках чоловіка

Вибухи в Києві

Зауважимо, що це вже другий зафіксований вибух в місті за сьогодні. Перша надзвичайна ситуація відбулась у Деснянському районі Києва.

Там на ринку "Юність" пролунав вибух у кіоску. На жаль, дві людини загинуло. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці.

Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що восени в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Того разу внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

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