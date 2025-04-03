Второй взрыв в Киеве: в Днепровском районе предмет сдетонировал в руках мужчины

В Днепровском районе Киева произошел взрыв. Мужчина получил травмы, когда неопознанный предмет сдетонировал в его руках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
По данным администрации, в Днепровском районе города мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей.
Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медной проволоки, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, который он начал подогревать зажигалкой.
В результате взрыва обломками ему посекло живот. Известно, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.
"Просим ответственно относиться к сообщениям в связи с чрезвычайными происшествиями, руководствоваться только информацией официальных служб. Правоохранители, спасатели и медики полностью отрабатывают все возможные внештатные ситуации", - отметили в КГВА.
Заметим, что это уже второй зафиксированный взрыв в городе за сегодня. Первая чрезвычайная ситуация произошла в Деснянском районе Киева.
Там на рынке "Юность" прогремел взрыв в киоске. К сожалению, два человека погибли. Причину взрыва сейчас устанавливают специалисты.
Подробнее о чрезвычайной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что осенью в Днепровском районе в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой. В тот раз в результате взрыва мужчина погиб на месте.
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