Второй взрыв в Киеве: в Днепровском районе предмет сдетонировал в руках мужчины

По данным администрации, в Днепровском районе города мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей.

Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медной проволоки, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, который он начал подогревать зажигалкой.

В результате взрыва обломками ему посекло живот. Известно, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.

"Просим ответственно относиться к сообщениям в связи с чрезвычайными происшествиями, руководствоваться только информацией официальных служб. Правоохранители, спасатели и медики полностью отрабатывают все возможные внештатные ситуации", - отметили в КГВА.