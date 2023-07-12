Потужний шершень краще за F-16? Що відомо про F-18 Hornet і чи отримає їх Україна

Фото: порівняння F-16 та F/A-18 (інфографіка РБК-Україна)

Україна хоче F-18? Що відомо

Про те, що в майбутньому розглядатимуться й інші типи бойових літаків, минулого тижня заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Всі запити, які подавала Україна, сформовані. Я не можу нічого сказати про F-18, але Україна розглядала та розглядатиме інші типи авіаційної техніки, які могли б посилити бойові можливості авіації", - зазначив він.

За його словами, поки всі зусилля спрямовані на F-16, який здатний швидко забезпечити перевагу у повітрі та надати підтримку наземним військам.

"Тому як другий тип літака на озброєнні (F-18, - ред.) цілком імовірно буде розглядатися. Але на даному етапі ми не можемо розпорошувати всі сили та засоби", - додав Ігнат.

Розмови про F-18 заходять не вперше. У березні 2023 року прем'єр Фінляндії Санна Марін казала, що після закупівлі винищувачів п'ятого покоління F-35 можуть розпочатися переговори про постачання F-18 до України. Фінська сторона планує зняти із озброєння понад 60 одиниць.

Фото: прем'єр Фінляндії Санна Марін у березні обмовилася про можливість постачання F-18 для України, але їх ще не готові знімати з озброєння (facebook.com/MarinSanna)

За кілька днів Україна направила офіційний запит, проте міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що літаки ще експлуатуватимуться кілька років, і поки такі обговорення "не актуальні".

У червні запит на інформацію про винищувачі F-18 отримала Австралія. Україну цікавить, у якому стані перебувають її Hornet, які зберігаються на авіабазі на північ від Сіднею.

За даними місцевого видання Financial Review, із 41 літака придатні до передачі лише 14 одиниць, з яких 11 одно- та 3 двомісних. У кожного з них заявлений ресурс мінімум 3000 льотних годин, але передбачається, що його можна продовжити ще на 8400. Загальний термін служби потенційно може становити до двох років.

Як пише Politico, на Заході обговорюється можлива передача цих літаків Україні, а серед можливих постачальників фігурують також Фінляндія, Іспанія та Канада.

Головне про F-18

F/A-18 Hornet (з англійської "шершень") - це американський палубний винищувач-бомбардувальник компанії McDonnell Douglas (зараз Boeing), розроблений у 1970-х роках. Є основним бойовим літаком Військово-морських сил США, також стоїть на озброєнні низки країн Європи та Азії.

У багатьох джерелах літак позначається як F-18, але офіційно такий індекс використовують лише ВПС Фінляндії. Згідно зі списком Міністерства оборони США, коректне позначення - F/A-18 (fighter attack).

Він брав участь у конкурсі для ВПС США разом із F-16. Незважаючи на те, що переміг другий, Hornet зацікавив американський флот. Він мав випускатися у трьох модифікаціях, але виробник об'єднав штурмову та винищувальну модифікацію в один літак.

Перший політ відбувся у листопаді 1978 року, а навесні 1980-го серійні зразки почали надходити до ВМС. На сьогодні випущено понад 1500 одиниць. Крім США, вони стоять на озброєнні Австралії, Іспанії, Канади, Кувейту, Малайзії, Швейцарії та Фінляндії.

F/A-18 Hornet застосовувалися під час операцій у Лівії, війни у Перській затоці, в Югославії, Іраку, Афганістані та Сирії.

F/A-18 проти F-16

У базовому порівнянні F-16 та F/A-18 фактично аналогічні. Минулого місяця видання Newsweek наводило коментар колишнього командувача ВПС Великобританії Грега Бегвела, який зазначає, що насправді Hornet не пропонує жодних додаткових можливостей порівняно з F-16.

Зазначимо, обидва літаки відносяться до класу легких винищувачів, і кожен з них розроблявся на додаток до більших і важчих: F-16 для F-15, а F/A-18 - для F-14. Тим не менш, між ними є відмінності.

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ) Валерій Романенко пропонує порівнювати, виходячи з тих Hornet, які може передати Австралія, та тих F-16, які можуть передати європейські країни.

"Зазначу, що F/A-18 кращий за ті європейські F-16, які ми можемо отримати. У них більш сучасне обладнання, наприклад, радари з фазованими антенними решітками, а не зі звичайними механічними. Вони більш потужні і здатні виявляти цілі на більшій відстані, а також стійкіші до радіоперешкод", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Конструкція, габарити та швидкість

F/A-18 у порівнянні з конкурентом більший. Його довжина 17,1 м, розмах крила - 12,3 м, а висота - 4,7 м. У F-16 відповідні показники становлять 15,3х9,45х5,09 м.

Крім того, "шершень" трохи важчий. Маса порожнього - близько 10,4 т проти 9,5 т. Відповідно, максимальна злітна маса теж більша - 23,5 т проти 21,7 т.

Обидва літаки розвивають досить високу швидкість для літаків 4-го покоління. Однак тут перевага на стороні F-16 - 2178 км/год проти 1915 км/год.

F/A-18 позиціонується скоріше як універсальний літак, здатний нести більше корисного навантаження. У деяких випадках цей фактор може виявитися ціннішим, ніж швидкість.

Фото: F/A-18 має більш міцну конструкцію в порівнянні з F-16 (Getty Images)

Валерій Романенко підкреслює, що F/A-18 є палубним винищувачем і має міцнішу конструкцію.

"У нього міцніше шасі, і він прямо зараз може працювати з наших аеродромів без необхідності серйозного доопрацювання злітно-посадкових та руліжних смуг. Він не боїться сильних ударів і трясіння при посадці", - зазначив він у розмові з виданням.

Двигуни та живучість

Бойовий літак F-16 має лише один двигун, у F/A-18 - дві силові установки. Незважаючи на те, що два двигуни розвивають більшу тягу, за рахунок менших габаритів та аеродинамічного спротиву саме F-16 розвиває вищі швидкості.

Однак наявність другої силової установки може суттєво впливати на живучість.

"Окрім двох двигунів, у Hornet і повітрозабірники вищі, ніж у F-16. Тобто менша ймовірність того, що при розбігу вони затягнуть камінець і вийдуть з ладу. Якщо говорити про F-16, то такий сценарій у кращому випадку призведе до аварійної посадці, у гіршому - до зупинки двигуна та втрати літака", - каже Романенко.

Австралійський досвід лише підтверджує більш високу живучість F/A-18. За 30 років експлуатації Королівські ВПС втратили лише 4 літаки з близько 70, хоча очікували втрати на рівні 10 одиниць, додав експерт.

Льотні характеристики

Обидва літаки здатні виконувати завдання зі спостереження та розвідки, а також атакувати повітряні та наземні цілі. При цьому дальність польоту у F/A-18 - близько 2000 км, а F-16 - перевищує 4000 км. У останнього більш висока практична стеля - 15240 проти 15000 метрів.

F-16 набагато довше може перебувати у повітрі без дозаправки. Він швидше, маневреніше і здатний витримати вищі перевантаження. А його менші габарити і куполоподібна кабіна забезпечують кращий огляд. Залежно від сценарію, цей фактор може стати визначальним для результату місії.

Озброєння

Ключовою бойовою частиною сучасних багатоцільових літаків є ракети повітряного перехоплення (AIM). Спочатку F-16 не оснащувалися ракетами з радіолокаційним наведенням, проте в 1986 отримав можливість вражати цілі за допомогою AIM-7 Sparrow.

Вони також оснащуються ракетами "повітря-повітря" такими як AIM-9 Sidewinder, MBDA R550 Magic 2, AMRAAM, MBDA Skyflash та ASRAAM. Запускаються з дев'яти точок підвіски. Крім того, є можливість запускати ракети "повітря-поверхня" Maverick та HARM, а також протикорабельні AGM-84 Harpoon. У лівому крилі F-16 встановлена 20-мм шестиствольна гармата.

У F/A-18 Hornet аналогічна авіаційна гармата. Від конкурента він відрізняється тим, що від початку міг нести різноманітніший озброєння. На сьогодні їх бойові можливості в принципі однакові - обидва здатні запускати широкий арсенал ракет, авіабомб, у тому числі ядерні.

Бойовий досвід

Згідно з офіційною інформацією ВПС США та НАТО, їх F-16 здобули 8 повітряних перемог в Іраку та на Балканах. На рахунку ізраїльських літаків ще близько 40 перемог над ВПС Сирії.

F/A-18 Hornet брав участь у війнах у Перській затоці (1991), Афганістані (2001), Іраку (2003-2010) та інших менш масштабних військових кампаніях. Але щодо повітряних перемог, узагальненої інформації немає.

Відомо, що під час операції "Буря в пустелі" було збито два МіГ-21 і один МіГ-23, при цьому в січні 1991 року біля Багдада іракський МіГ-25 збив F/A-18 Hornet ракетою "повітря-повітря".

Влітку 2017 року літак західної коаліції F/A-18E в районі населеного пункту Табка (Сирія) атакував Су-22М4, який завдав ударів по позиціях курдських формувань. Повідомлялося, що сирійський літак не зміг ухилитися від другої запущеної ракети.

Вартість

Експерт Валерій Романенко відносить до переваг Hornet його порівняно низьку вартість. Наприклад, коли Повітряні сили Канади закупили в Австралії 25 одиниць, то заплатили 90 млн доларів.

"Це менше 4 млн доларів за одиницю, вважай, бросова ціна. Щодо мінімальної ціни на європейські F-16, то я очікую не менше 15 млн доларів за одиницю. До того ж є тенденція, що Австралія може передати свої літаки Україні безкоштовно, причому із запасними двигунами та запчастинами", - зазначив він.

В експлуатації F/A-18 дорожчі на 15-20%. Хоча й тут є нюанси. По-перше, європейські F-16 старші і для них потрібно більше запчастин. Та й за підрахунками експертів, льотня година старого F-16 обходиться чи не вдвічі дорожче за новий. І це важливо з урахуванням того, що Україна планує використовувати їх "і в хвіст, і в гриву", наголошує Романенко.

Фактори не на користь Hornet

Один із найочевидніших мінусів - це те, що F/A-18 не випускаються у США з 1988 року, в Австралії - з 1990-го. Тобто побудовані у 1985-1990 роках є старшими за МіГ-29 та Су-27, які стоять на озброєнні України. Тому швидше за все значна частина їх може піти прямо на запчастини.

За словами Валерія Романенка, австралійські Hornet модернізувалися в кілька етапів, причому не поескадрильно, а за серіями випуску. В результаті виникла наступна проблема: у них різні бортові комплекси оборони та системи обміну інформацією, оскільки модернізацію проводили кілька компаній. Відрізняються навіть бортові комп'ютери.

"Королівським ВПС Австралії не вдалося сформувати навіть одну ескадрилью з літаками однакової комплектації. І якщо ці літаки отримає Україна, то проблеми автоматично перейдуть до нас. Потрібно буде зв'язуватися з кількома компаніями, які модернізували Hornet, щоб вони надали технічну документацію на обслуговування систем . Мало хто звертає увагу, але це дуже важливий момент", - каже він.

Як варіант можна провести термінову стандартизацію, і в такому випадку доведеться заплатити концерну Boeing.

"А це недешево. Сучасна електроніка може бути набагато дорожчою, ніж самі літаки", - додав експерт.

Інше питання - де ремонтувати та обслуговувати Hornet з урахуванням того, що в австралійських винищувачів залишився в середньому 30%-ий ресурс. Найближче відправити їх на авіаремонтне підприємство до Іспанії, до Фінляндії та Канади далеко, хоча це не найбільша проблема.

Під F/A-18 в Україні треба створювати окрему інфраструктуру.

"Це необхідно, незважаючи на те, що обидва літаки фактично однакового призначення і з однаковим озброєнням. Обладнання відрізняється не сильно, скажімо так, через різних виробників. Але подітися нема куди, все одно потрібні дві інфраструктури. Питання в тому, чи потягнемо ми це, чи є достатня кількість персоналу, що вільно володіє англійською мовою, щоб швидко обслуговувати літаки", - зазначив авіаційний експерт.

Наскільки доцільно мати обидва літаки

На думку Валерія Романенка, безумовний виграш для України у такій комбінації полягає у кількісному вимирі. Наприклад, в Австралії з біля 40 Hornet на зберіганні точно набереться на дві ескадрильї, здатні літати. І якщо додати по одній від нідерландських та бельгійських партнерів, які обіцяють F-16, то вже виходить чотири ескадрильї, тобто 48 літаків.

Зазначимо, у травні Міністерство оборони називало саме таку кількість достатньою для звільнення України від російських військ.

При цьому доцільність зростає ще більше, якщо в найближчому майбутньому Україна загалом отримає понад сотню бойових літаків.

"Рішення необхідно приймати на рівні наших Повітряних сил. Якщо у нас достатньо фахівців і є ресурс для двох інфраструктур, треба брати обидва типи. Тому що обидва вони американські і у виробників обладнання завжди можна буде знайти необхідні запчастини. Якби йшлося, наприклад, про F-16 та європейські Eurofighter, то об'єктивно не варто намагатися отримати два типи в такій комбінації", - підсумував експерт.