Мощный шершень лучше F-16? Что известно об F-18 Hornet и получит ли их Украина

Фото: сравнение F-16 и F/A-18 (инфографика РБК-Украина)

Украина хочет F-18? Что известно

О том, что в будущем будут рассматриваться и другие типы боевых самолетов, на прошлой неделе заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Все запросы, которые подавала Украина, сформированы. Я не могу ничего сказать об F-18, но Украина рассматривала и будет рассматривать другие типы авиационной техники, которые могли бы усилить боевые возможности авиации", - отметил он.

По его словам, пока все усилия направлены на F-16, который способен быстро обеспечить преимущество в воздухе и оказать поддержку наземным войскам.

"Поэтому как второй тип самолета на вооружении (F-18, - ред.) вполне вероятно будет рассматриваться. Но на данном этапе мы не можем распылять все силы и средства", - добавил Игнат.

Разговоры об F-18 заходят не впервые. В марте 2023 года премьер Финляндии Санна Марин говорила, что после закупки истребителей пятого поколения F-35 могут начаться переговоры о поставках F-18 в Украину. Финская сторона планирует снять с вооружения более 60 единиц.

Фото: премьер Финляндии Санна Марин в марте обмолвилась о возможности поставок F-18 для Украины, но их еще не готовы снимать с вооружения (facebook.com/MarinSanna)

Через несколько дней Украина направила официальный запрос, однако министр обороны Антти Кайкконен заявил, что самолеты еще будут эксплуатироваться несколько лет, и пока такие обсуждения "не актуальны".

В июне запрос на информацию об истребителях F-18 получила Австралия. Украину интересует, в каком состоянии находятся ее Hornet, которые хранятся на авиабазе к северу от Сиднея.

По данным местного издания Financial Review, из 41 самолета пригодны к передаче только 14 единиц, из которых 11 одно- и 3 двухместных. У каждого из них заявленный ресурс минимум в 3000 летных часов, но предполагается, что его можно продлить еще на 8400. Общий срок службы потенциально может составить до двух лет.

Как пишет Politico, на Западе обсуждается возможная передача этих самолетов Украине, а в числе возможных поставщиков фигурируют также Финляндия, Испания и Канада.

Главное об F-18

F/A-18 Hornet (с английского "шершень") - это американский палубный истребитель-бомбардировщик компании McDonnell Douglas (сейчас Boeing), разработанный в 1970-х годах. Является основным боевым самолетом Военно-морских сил США, также стоит на вооружении ряда стран Европы и Азии.

Во многих источниках самолет обозначается как F-18, но официально такой индекс используют лишь ВВС Финляндии. Согласно списку Министерства обороны США, корректное обозначение - F/A-18 (fighter attack).

Он участвовал в конкурсе для ВВС США вместе с F-16. Несмотря на то, что победил второй, Hornet заинтересовал американский флот. Он должен был выпускаться в трех модификациях, но производитель объединил штурмовую и истребительную модификацию в один самолет.

Первый полет состоялся в ноябре 1978 года, а весной 1980-го серийные образцы начали поступать в ВМС. На сегодня выпущено более 1500 единиц. Помимо США они стоят на вооружении Австралии, Испании, Канады, Кувейта, Малайзии, Швейцарии и Финляндии.

F/A-18 Hornet применялись в ходе операций в Ливии, войны в Персидском заливе, в Югославии, Ираке, Афганистане и Сирии.

F/A-18 против F-16

В базовом сравнении F-16 и F/A-18 фактически аналогичны. В прошлом месяце издание Newsweek приводило комментарий бывшего командующего ВВС Великобритании Грэга Бэгвелла, который отмечает, что на самом деле Hornet не предлагает никаких дополнительных возможностей по сравнению с F-16.

Отметим, оба самолета относятся к классу легких истребителей, и каждый из них разрабатывался в дополнение к более крупным и тяжелым: F-16 для F-15, а F/A-18 - для F-14. Тем не менее между ними есть отличия.

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко предлагает сравнивать, исходя из тех Hornet, которые может передать Австралия, и тех F-16, которые могут передать европейские страны.

"Отмечу, что F/A-18 лучше тех европейских F-16, которые мы можем получить. У них более современное оборудование, например, радары с фазированными антенными решетками, а не с обычными механическими. Они более мощные и способны обнаруживать цели на большем расстоянии, а также устойчивее к радиопомехам", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Конструкция, габариты и скорость

F/A-18 в сравнении с конкурентом более крупный. Его длина 17,1 м, размах крыла - 12,3 м, а высота - 4,7 м. У F-16 соответствующие показатели составляют 15,3х9,45х5,09 м.

Кроме того, "шершень" немного тяжелее. Масса пустого - около 10,4 т против 9,5 т. Соответственно, максимальная взлетная масса тоже больше - 23,5 т против 21,7 т.

Оба самолета развивают достаточно высокую скорость для самолетов 4-го поколения. Однако здесь преимущество на стороне F-16 - 2178 км/ч против 1915 км/ч.

F/A-18 позиционируется скорее как универсальный самолет, способный нести больше полезной нагрузки. В некоторых случаях этот фактор может оказаться более ценным, нежели скорость.

Фото: F/A-18 обладает более прочной конструкцией по сравнению с F-16 (Getty Images)

Валерий Романенко подчеркивает, что F/A-18 является палубным истребителем и обладает более прочной конструкцией.

"У него более крепкое шасси, и он прямо сейчас может работать с наших аэродромов без необходимости серьезной доработки взлетно-посадочных и рулежных полос. Он не боится сильных ударов и тряски при посадке", - отметил он в беседе с изданием.

Двигатели и живучесть

Боевой самолет F-16 имеет всего один двигатель, у F/A-18 - две силовые установки. Несмотря на то, что два двигателя развивают большую тягу, за счет меньших габаритов и аэродинамического сопротивления именно F-16 развивает более высокие скорости.

Однако наличие второй силовой установки может существенно влиять на живучесть.

"Кроме двух двигателей, у Hornet и воздухозаборники выше, чем у F-16. То есть меньше вероятность того, что при разбеге они затянут камень и выйдут из строя. Если говорить об F-16, то такой сценарий в лучшем случае приведет к аварийной посадке, в худшем - к остановке двигателя и потере самолета", - говорит Романенко.

Австралийский опыт только подтверждает более высокую живучесть F/A-18. За 30 лет эксплуатации Королевские ВВС потеряли всего 4 самолета из порядка 70, хотя ожидали потери на уровне 10 единиц, добавил эксперт.

Летные характеристики

Оба самолета способны выполнять задачи по наблюдению и разведке, а также атаковать воздушные и наземные цели. При этом дальность полета у F/A-18 - около 2000 км, а у F-16 - превышает 4000 км. У последнего более высокий практический потолок - 15240 против 15000 метров.

F-16 гораздо дольше может находиться в воздухе без дозаправки. Он быстрее, маневреннее и способен выдержать более высокие перегрузки. А его меньше габариты и куполообразная кабина обеспечивают лучший обзор. В зависимости от сценария этот фактор может стать определяющим для исхода миссии.

Вооружение

Ключевой боевой частью современных многоцелевых самолетов являются ракеты воздушного перехвата (AIM). Изначально F-16 не оснащались ракетами с радиолокационным наведением, однако в 1986 году получил возможность поражать цели с помощью AIM-7 Sparrow.

Они также оснащаются ракетами "воздух-воздух" такими как AIM-9 Sidewinder, MBDA R550 Magic 2, AMRAAM, MBDA Skyflash и ASRAAM. Запускаются с девяти точек подвески. Кроме того, есть возможность запускать ракеты "воздух-поверхность" Maverick и HARM, а также противокорабельные AGM-84 Harpoon. В левом крыле F-16 установлена 20-мм шестиствольная пушка.

У F/A-18 Hornet аналогичная авиационная пушка. От конкурента он отличается тем, что с самого начала мог нести более разнообразное вооружение. На сегодня их боевые возможности в принципе сопоставимы - оба способны запускать широкий арсенал ракет, авиабомб, в том числе ядерные.

Боевой опыт

Согласно официальной информации ВВС США и НАТО, их F-16 одержали 8 воздушных побед в Ираке и на Балканах. На счету израильских самолетов еще около 40 побед над ВВС Сирии.

F/A-18 Hornet принимал участие в войнах в Персидском заливе (1991), Афганистане (2001), Ираке (2003-2010) и других менее масштабных военных кампаниях. Но что касается воздушных побед, обобщенной информации нет.

Известно, что во время операции "Буря в пустыне" было сбито два МиГ-21 и один МиГ-23, при этом в январе 1991 года возле Багдада иракский МиГ-25 сбил F/A-18 Hornet ракетой "воздух-воздух".

Летом 2017 года самолет западной коалиции F/A-18E в районе населенного пункта Табка (Сирия) атаковал Су-22М4, который наносил удары по позициям курдских формирований. Сообщалось, что сирийский самолет не смог увернуться от второй запущенной ракеты.

Стоимость

Эксперт Валерий Романенко относит к преимуществам Hornet его сравнительно низкую стоимость. Например, когда Воздушные силы Канады закупили у Австралии 25 единиц, то заплатили 90 млн долларов.

"Это менее 4 млн долларов за единицу, считай, бросовая цена. Что касается минимальной цены на европейские F-16, то я ожидаю не менее 15 млн долларов за единицу. Да и к тому же есть тенденция к тому, что Австралия может передать свои самолеты Украине бесплатно, причем с запасными двигателями и запчастями", - отметил он.

В эксплуатации F/A-18 дороже на 15-20%. Хотя и здесь есть нюансы. Во-первых, европейские F-16 старше и для них потребуется больше запчастей. Да и по подсчетам экспертов, летный час старого F-16 обходится едва ли не в два раза дороже нового. И это важно с учетом того, Украина планирует использовать их "и в хвост, и в гриву", подчеркивает Романенко.

Факторы не в пользу Hornet

Один из самых очевидных минусов - это то, что F/A-18 не выпускаются в США с 1988 года, в Австралии - с 1990-го. То есть построенные в 1985-1990 годах оказываются старше МиГ-29 и Су-27, которые стоят на вооружении Украины. Поэтому скорее всего значительная их часть может пойти прямо на запчасти.

По словам Валерия Романенко, австралийские Hornet модернизировались в несколько этапов, причем не поэскадрильно, а по сериям выпуска. В результате возникла следующая проблема: у них разные бортовые комплексы обороны и системы обмена информацией, поскольку модернизацию проводили несколько компаний. Отличаются даже бортовые компьютеры.

"Королевским ВВС Австралии не удалось сформировать даже одну эскадрилью с самолетами одинаковой комплектации. И если эти самолеты получит Украина, то проблемы автоматически перейдут к нам. Нужно будет связываться с несколькими компаниями, которые модернизировали Hornet, чтобы они предоставили техническую документацию на обслуживание систем. Мало кто обращает внимание, но это очень важный момент", - говорит он.

Как вариант, можно провести срочную стандартизацию, и в таком случае придется заплатить концерну Boeing.

"А это недешево. Современная электроника может быть гораздо дороже, чем сами самолеты", - добавил эксперт.

Другой вопрос - где ремонтировать и обслуживать Hornet с учетом того, что у австралийских истребителей остался в среднем 30%-ый ресурс. Ближе всего отправить их на авиаремонтное предприятие в Испанию, Финляндия и Канада далего, хотя это не самая большая проблема.

Под F/A-18 в Украине нужно создавать отдельную инфраструктуру.

"Это необходимо, несмотря на то, что оба самолета фактически одинакового назначения и с одинаковым вооружением. Оборудование отличается незначительно, скажем так, из-за разных производителей. Но деваться некуда, все равно нужны две инфраструктуры. Вопрос в том, потянем ли мы это, есть ли достаточное количество персонала, свободно владеющим английским языком, чтобы быстро обслуживать самолеты", - отметил авиационный эксперт.

Насколько целесообразно иметь оба самолета

По мнению Валерия Романенко, безусловный выигрыш для Украины в такой комбинации состоит в количественном отношении. Например, у Австралии из порядка 40 Hornet на хранении точно наберется на две эскадрильи, способных летать. И если добавить по одной от нидерландских и бельгийских партнеров, которые обещают F-16, то уже выходит четыре эскадрильи, то есть 48 самолетов.

Отметим, в мае Министерство обороны называло именно такое количество достаточным для освобождения Украины от российских войск.

При этом целесообразность растет, если в обозримом будущем Украина в общей сложности получит более сотни боевых самолетов.

"Решение необходимо принимать на уровне наших Воздушных сил. Если у нас достаточно специалистов и есть ресурс для двух инфраструктур, нужно брать оба типа. Потому что оба они американские и у производителей оборудования всегда можно будет найти необходимые запчасти. Если бы речь шла, например, об F-16 и европейских Eurofighter, то объективно не стоит пытаться получить два типа в такой комбинации", - подытожил эксперт.