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Міноборони Фінляндії відповіло на запит України щодо передачі винищувачів Hornet

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Гельсінкі, Середа 12 квітня 2023 15:21
Міноборони Фінляндії відповіло на запит України щодо передачі винищувачів Hornet Фото: у Фінляндії не збираються передавати винищувачі Hornet для України (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони відповіло на запит України щодо проведення переговорів про передачу винищувачів Hornet. Там назвали ці обговорення "не актуальними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, якого цитує Yle.

Так, міністр заявив, що Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передачі винищувачів Hornet Україні "не актуальною".

За його словами, Hornet ще будуть використовуватися військовими Фінляндії протягом найближчих кількох років, після чого їх життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Кайкконен заявив, що така відповідь була надана українській стороні минулого тижня.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося Україна подала до Фінляндії запит щодо обговорення можливості передачі ЗСУ винищувачів F/A-18 Hornet.

Після чого у Фінляндії заявили, що винищувачі Hornet не передадуть Україні найближчим часом.

Там виключили подібну відправку щонайменше до кінця 2026 року.

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