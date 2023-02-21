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Другий термін Зеленського: скільки українців готові переобрати президента

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року 91% українців задоволені роботою президента і більшість (65%) хотіли аби Володимира Зеленського переобрали на наступний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

До війни, у листопаді 2021 року, тільки 20% українців заявляли, що Зеленського потрібно переобрати на другий термін.

Водночас у лютому 2023 року роботою Верховної ради більше не задоволені (54%), ніж задоволені (37%). І якщо б найближчого часу відбувалися вибори, то майже половина шукали б альтернативу серед нових партій, тоді як третина - обирали б з партій, представлених у парламенті.

Роботою Кабінету міністрів задоволені (45%) більше, ніж незадоволені (33%).

Опитування було проведене 6-7 лютого 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня. Під час воєнного стану вибори не проводяться.

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