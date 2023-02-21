Другий термін Зеленського: скільки українців готові переобрати президента

До війни, у листопаді 2021 року, тільки 20% українців заявляли, що Зеленського потрібно переобрати на другий термін.

Водночас у лютому 2023 року роботою Верховної ради більше не задоволені (54%), ніж задоволені (37%). І якщо б найближчого часу відбувалися вибори, то майже половина шукали б альтернативу серед нових партій, тоді як третина - обирали б з партій, представлених у парламенті.

Роботою Кабінету міністрів задоволені (45%) більше, ніж незадоволені (33%).

Опитування було проведене 6-7 лютого 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.