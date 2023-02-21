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Второй срок Зеленского: сколько украинцев готовы переизбрать президента

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года 91% украинцев удовлетворены работой президента и большинство (65%) хотели, чтобы Владимира Зеленского переизбрали на следующий срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

До войны, в ноябре 2021 года только 20% украинцев заявляли, что Зеленского нужно переизбрать на второй срок.

В феврале 2023 года работой Верховной рады больше недовольны (54%), чем довольны (37%). И если бы в ближайшее время проходили выборы, то почти половина искали бы альтернативу среди новых партий, тогда как треть выбирали бы из партий, представленных в парламенте.

Работой Кабинета министров удовлетворены (45%) больше, чем недовольны (33%).

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая. Во время военного положения выборы не проводятся.

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