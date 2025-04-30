Другий шанс. Коли і як зареєструватись на додаткову сесія НМТ-2025

Хто може зареєструватись на НМТ

Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:

перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

з поважних причин не змогли зареєструватися на НМТ під час основного періоду реєстрації;

реєструвалися в основний період реєстрації, але їм відмовили;

Щоб зареєструватися, потрібно завантажити в особистий кабінет:

заяву на участь у додатковій сесії;

документ, який підтверджує поважну причину, чому не змогли взяти участь в основній сесії.

У реєстрації можуть відмовити, якщо:

вказана недостовірна інформація;

копії документів не завантажені або вони не відповідають вимогам законодавства;

організатори не зможуть забезпечити особливі (спеціальні) умови для проходження НМТ, які зазначені в медичному висновку.

У разі відмови рішення можна оскаржити. Для цього слід подати до Українського центру апеляційну заяву.

Обробка наданої інформації здійснюються протягом 10 робочих днів. Інформацію про допуск/недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають в її персональному кабінеті.

Хто може зареєструватись під час основної сесії

Учасники основної сесії можуть зареєструватись на додаткову протягом трьох робочих днів із дня проведення сесії НМТ у наступних випадках:

вони мали поважну причину і цьому є документальне підтвердження;

брали участь у міжнародних чи всеукраїнських конкурсах, олімпіадах тощо;

прийшли, але тест перервали через погане самопочуття, технічні збої чи загрозу в ТЕЦ.

Учасники, які брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах і через це не змогли прийти на тестування, мають подати до регіонального ЦОЯО, через який вони реєструвались, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій.

Також потрібно подати один із документів, що засвідчує підстави для допуску до участі в додаткових сесіях, протягом 3 робочих днів із дня проведення НМТ, у який вони мали проходити тестування

Варіанти подачі документів:

відправити поштою (ураховуючи день проведення НМТ та час, потрібний на доставлення документів);

електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального ЦОЯО);

особисто принести або передати через уповноважену особу.

Подати заяву для проходження НМТ під час додаткових сесій у ТЕЦ, не виходячи з нього, можуть учасники у день проведення основної сесії НМТ особи, які:

брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань через виникнення в ТЕЦ форс-мажорних обставин;

брали участь в НМТ, але відбулося порушення процедури проведення НМТ в ТЕЦ.

Зареєструватись на додаткову сесію можна у день проходження основної (фото ілюстративне: Getty Images)

У цих випадках рішення про допуск до участі в додаткових сесіях ухвалює регламентна комісія при регіональному ЦОЯО на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ.

До додаткових сесій допускають учасників, якщо апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти задовольнила клопотання про анулювання їх результату НМТ. Інформацію про рішення щодо допуску/недопуску особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у її персональному кабінеті.

У випадку, коли учасники основних сесій не змогли завершити тестування, тому зареєструвалися в додатковій сесії, але не взяли участі в ній, можуть за рішенням апеляційної комісії при УЦОЯО відновити результати основної сесії. Для цього учаснику потрібно подати заяву до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 25 липня 2025 року.