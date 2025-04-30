Другий шанс. Коли і як зареєструватись на додаткову сесія НМТ-2025

Випускники, які не встигли зареєструватись на основну сесію НМТ-2025, мають шанс з 9 по 14 травня 2025 року подати документи на додаткову сесію.
РБК-Україна із посиланням на УЦОЯО розповідає про те, коли і як можна зареєструватись на додаткову сесію НМТ-2025.
Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:
Щоб зареєструватися, потрібно завантажити в особистий кабінет:
У реєстрації можуть відмовити, якщо:
У разі відмови рішення можна оскаржити. Для цього слід подати до Українського центру апеляційну заяву.
Обробка наданої інформації здійснюються протягом 10 робочих днів. Інформацію про допуск/недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають в її персональному кабінеті.
Учасники основної сесії можуть зареєструватись на додаткову протягом трьох робочих днів із дня проведення сесії НМТ у наступних випадках:
Учасники, які брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах і через це не змогли прийти на тестування, мають подати до регіонального ЦОЯО, через який вони реєструвались, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій.
Також потрібно подати один із документів, що засвідчує підстави для допуску до участі в додаткових сесіях, протягом 3 робочих днів із дня проведення НМТ, у який вони мали проходити тестування
Варіанти подачі документів:
Подати заяву для проходження НМТ під час додаткових сесій у ТЕЦ, не виходячи з нього, можуть учасники у день проведення основної сесії НМТ особи, які:
У цих випадках рішення про допуск до участі в додаткових сесіях ухвалює регламентна комісія при регіональному ЦОЯО на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ.
До додаткових сесій допускають учасників, якщо апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти задовольнила клопотання про анулювання їх результату НМТ. Інформацію про рішення щодо допуску/недопуску особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у її персональному кабінеті.
У випадку, коли учасники основних сесій не змогли завершити тестування, тому зареєструвалися в додатковій сесії, але не взяли участі в ній, можуть за рішенням апеляційної комісії при УЦОЯО відновити результати основної сесії. Для цього учаснику потрібно подати заяву до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 25 липня 2025 року.
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