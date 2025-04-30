Второй шанс. Когда и как зарегистрироваться на дополнительную сессия НМТ-2025

Кто может зарегистрироваться на НМТ

Зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ могут лица, которые:

находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться на НМТ во время основного периода регистрации;

регистрировались в основной период регистрации, но им отказали;

Чтобы зарегистрироваться, нужно загрузить в личный кабинет:

заявление на участие в дополнительной сессии;

документ, подтверждающий уважительную причину, почему не смогли принять участие в основной сессии.

В регистрации могут отказать, если:

указанная недостоверная информация;

копии документов не загружены или они не отвечают требованиям законодательства;

организаторы не смогут обеспечить особые (специальные) условия для прохождения НМТ, указанных в медицинском заключении.

В случае отказа решение можно оспорить. Для этого следует подать в Украинский центр апелляционное заявление.

Обработка предоставленной информации осуществляются в течение 10 рабочих дней. Информацию о допуске/недопуске лица к участию в дополнительных сессиях НМТ отмечают в его персональном кабинете.

Кто может зарегистрироваться во время основной сессии

Участники основной сессии могут зарегистрироваться на дополнительную в течение трех рабочих дней со дня проведения сессии НМТ в следующих случаях:

они имели уважительную причину и этому есть документальное подтверждение;

участвовали в международных или всеукраинских конкурсах, олимпиадах и т.д;

пришли, но тест прервали из-за плохого самочувствия, технических сбоев или угрозы в ТЭЦ.

Участники, которые принимали участие в международных, всеукраинских мероприятиях и поэтому не смогли прийти на тестирование, должны подать в региональный ЦОКО, через который они регистрировались, заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий.

Также нужно подать один из документов, удостоверяющий основания для допуска к участию в дополнительных сессиях, в течение 3 рабочих дней со дня проведения НМТ, в который они должны были проходить тестирование

Варианты подачи документов:

отправить по почте (учитывая день проведения НМТ и время, необходимое на доставку документов);

по электронной почте (датой отправки входящего письма считается дата, зафиксированная в электронном ящике регионального ЦОКО);

лично принести или передать через уполномоченное им лицо.

Подать заявление для прохождения НМТ во время дополнительных сессий в ТЭЦ, не выходя из него, могут участники в день проведения основной сессии НМТ, которые:

участвовали в основной сессии НМТ, но не смогли начать или завершить выполнение заданий из-за возникновения в ТЭЦ форс-мажорных обстоятельств;

участвовали в НМТ, но произошло нарушение процедуры проведения НМТ в ТЭЦ.

Зарегистрироваться на дополнительную сессию можно в день прохождения основной (фото иллюстративное: Getty Images)

В этих случаях решение о допуске к участию в дополнительных сессиях принимает регламентная комиссия при региональном ЦОКО на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ.

К дополнительным сессиям допускают участников, если апелляционная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования удовлетворила ходатайство об аннулировании их результата НМТ. Информацию о решении о допуске/недопуске лица к участию в дополнительных сессиях НМТ отмечают в его персональном кабинете.

В случае, когда участники основных сессий не смогли завершить тестирование, поэтому зарегистрировались в дополнительной сессии, но не приняли участия в ней, могут по решению апелляционной комиссии при УЦОКО восстановить результаты основной сессии. Для этого участнику нужно подать заявление в Украинский центр оценивания качества образования не позднее 25 июля 2025 года.