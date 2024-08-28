Другий саміт миру: експерт оцінив, чи пройде він восени і чи буде на ньому РФ

Якщо другий саміт миру пройде до кінця 2024 року, це буде великим досягненням. Водночас є висока ймовірність того, що РФ не братиме участь у заході, якщо він відбудеться.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Від фронту до тилу. З якими викликами зіткнеться Україна восени і до чого варто готуватися .

"Кажу обережно. Якщо й відбудеться, то точно не до виборів у США. Тобто це кінець листопада чи початок грудня. Якщо не вдасться провести до середини грудня, то лише наступний рік", - вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, уточнюючи, що із середини грудня стартує період різдвяних канікул, а початок січня буде насичений іншими самітами.

Політолог зазначає, що саміти миру - неприйнятна історія для Росії, бо вони ламають російську стратегію переговорного процесу - росіяни розцінюють їх як чужий майданчик, на якому закликатимуть частково погодитись на українські умови, таким чином, із високою ймовірністю Росія проігнорує й другий саміт.

"Єдиний можливий виняток, якщо Китай вирішить взяти участь і переконає Росію, що вона теж має це зробити", - наголошує Фесенко.

Другий саміт миру: що відомо

Як заявив голова ОП Андрій Єрмак, саміт відбудеться після напрацювання спільного мирного плану із 10 пунктів української формули. Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що план підготують до кінця листопада. Однак, досі невідомо навіть те, яка країна прийме зустріч.

Для напрацювання плану мають відбутися три зустрічі на рівні робочих підгруп. Перша - з енергетичної безпеки - відбулася в онлайн-форматі минулої п'ятниці, 23 серпня. Конференції в Туреччині та Канаді присвятять продовольчій безпеці та обміну полоненими. Після чого Україна сподівається вийти на саміт із готовим планом та погодити його "усім миром".

Учасники зустрічі у Швейцарії наполягають, щоб Росія була представлена на другому саміті. За словами Єрмака, це цілком можливо і представнику РФ справді хотіли б передати план. Хоча це не означає початок мирних переговорів. Важливо відзначити, що Москва ще до наступу ЗСУ у Курській області відмовлялася від участі, а тепер постійно говорить про неможливість будь-яких переговорів.