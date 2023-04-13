UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На другий рік війни у Путіна заявили, що Росія "не має конфлікту з Україною"

Фото: Володимир Мединський (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії заявили, так звана "спецоперація" нібито була "неминучою". Та запевняють, що "не мають конфлікту з Україною".

Про це заявив радник російського диктатора Володимир Мединський в інтерв'ю одному з російських пропагандистських ЗМІ, передає РБК-Україна.

Поплічник Путіна назвав Україну "невіддільною частиною "русского мира", яка нібито не захотіла бути російською колонією.

"Я не відчуваю ненависті до українського народу та України. Мені глибоко симпатичний український народ. Там у мені багато крові намішано, тому я кажу, що я справжній руський, чого тільки не намішано. І я відчуваю величезну любов до цієї землі і її історії, і її героїчному минулому. Це частина російської землі. Україна - це невід'ємна частина російського світу…", - нафантазував Мединський.

За його словами, російським школярам нібито треба пояснювати, чому війна була неминучою. При цьому він також додав, що не вважає всіх "бандерівцями" в Україні.

"Ми не маємо конфлікту з Україною. Ми, на жаль, маємо конфлікт традиційних колоніалістів, які століттями будували успішні колоніальні імперії, з територією, яка не захотіла бути колонією", - цинічно додав Мединський.

Нагадаємо, що в Росії неодноразово лунали цинічно заяви політиків про те, що вони нібито "не воюють проти України". Вони розповідають своєму народові про так звану війну з "колективним Заходом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваКремльВійна Росії проти України