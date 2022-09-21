Шойгу заперечує війну з Україною: йде з "колективним Заходом"

Росія нібито не веде війну проти України. Вона триває з так званим "колективним Заходом."

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зверення глави Міноборони РФ.

"Ми воюємо не з Україною, а з колективним Заходом, бо та зброя, яка була в України, вона фактично закінчилася - це колишня радянська зброя. Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні, але ми всі вибиваємо, вибиваємо, вибиваємо", - заявив Шойгу.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, що сьогодні президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію. Указ вже підписаний і мобілізація починається вже від сьогодні.

Так, призиватимуть тих, хто зараз у запасі й з досвідом служби в армії РФ, мають військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.