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Шойгу заперечує війну з Україною: йде з "колективним Заходом"

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Москва, Середа 21 вересня 2022 09:43
Шойгу заперечує війну з Україною: йде з "колективним Заходом" Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія нібито не веде війну проти України. Вона триває з так званим "колективним Заходом."

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зверення глави Міноборони РФ.

"Ми воюємо не з Україною, а з колективним Заходом, бо та зброя, яка була в України, вона фактично закінчилася - це колишня радянська зброя. Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні, але ми всі вибиваємо, вибиваємо, вибиваємо", - заявив Шойгу.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, що сьогодні президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію. Указ вже підписаний і мобілізація починається вже від сьогодні.

Так, призиватимуть тих, хто зараз у запасі й з досвідом служби в армії РФ, мають військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

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