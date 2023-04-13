На другий рік війни у Путіна заявили, що Росія "не має конфлікту з Україною"

У Росії заявили, так звана "спецоперація" нібито була "неминучою". Та запевняють, що "не мають конфлікту з Україною".

Про це заявив радник російського диктатора Володимир Мединський в інтерв'ю одному з російських пропагандистських ЗМІ, передає РБК-Україна.

Поплічник Путіна назвав Україну "невіддільною частиною "русского мира", яка нібито не захотіла бути російською колонією.

"Я не відчуваю ненависті до українського народу та України. Мені глибоко симпатичний український народ. Там у мені багато крові намішано, тому я кажу, що я справжній руський, чого тільки не намішано. І я відчуваю величезну любов до цієї землі і її історії, і її героїчному минулому. Це частина російської землі. Україна - це невід'ємна частина російського світу…", - нафантазував Мединський.

За його словами, російським школярам нібито треба пояснювати, чому війна була неминучою. При цьому він також додав, що не вважає всіх "бандерівцями" в Україні.

"Ми не маємо конфлікту з Україною. Ми, на жаль, маємо конфлікт традиційних колоніалістів, які століттями будували успішні колоніальні імперії, з територією, яка не захотіла бути колонією", - цинічно додав Мединський.

Нагадаємо, що в Росії неодноразово лунали цинічно заяви політиків про те, що вони нібито "не воюють проти України". Вони розповідають своєму народові про так звану війну з "колективним Заходом".

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