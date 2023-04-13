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На второй год войны у Путина заявили, что Россия "не имеет конфликта с Украиной"

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Москва, Четверг 13 апреля 2023 13:25
На второй год войны у Путина заявили, что Россия "не имеет конфликта с Украиной" Фото: Владимир Мединский (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В России заявили, так называемая "спецоперация" якобы была "неизбежной". Но также уверяют, что у "них нет конфликта с Украиной".

Об этом заявил советник российского диктатора Владимир Мединский в интервью одному из российских пропагандистских СМИ, передает РБК-Украина.

Приспешник Путина назвал Украину "неотделимой частью "русского мира", которая якобы не захотела быть российской колонией.

"Я не чувствую ненависти к украинскому народу и Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много крови намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я чувствую огромную любовь к этой земле и ее истории, и ее героическом прошлом. Это часть русской земли. Украина - это неотъемлемая часть русского мира…", - нафантазировал Мединский.

По его словам, российским школьникам якобы нужно объяснять, почему война была неизбежной. При этом он также добавил, что не считает всех "бандеровцами" в Украине.

"У нас нет конфликта с Украиной. Мы, к сожалению, имеем конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией", - цинично добавил Мединский.

Напомним, что в России неоднократно звучали цинично заявления политиков о том, что они якобы "не воюют против Украины". Они рассказывают своему народу о так называемой войне с "коллективным Западом".

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