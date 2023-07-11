Вдруге за день. В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу

По всій Україні сьогодні, 11 липня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
Станом на 19:16 тривогу оголосили у всіх регіонах нашої країни.
При цьому у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що винищувачі МіГ-31К підняли з аеродрому "Саваслейка", який знаходиться у російській Нижегородській області.
Варто зауважити, що масштабну тривогу в Україні вже оголошували сьогодні вдень. Причиною був зліт російського МіГ-31К.
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють спроб атак по нашій країні. Вони використовують дрони-камікадзе та ракети.
Зокрема, ворог уже кілька разів намагався бити по Україні гіперзвуковими ракетами "Кинжал", які він запускає з МіГ-31К. Нашим захисникам вдавалося збивати ворожі ракети за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot.
Під час однієї з таких атак захисники знищили одразу сім ракет "Кинжал".
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