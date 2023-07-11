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Вдруге за день. В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу

Фото: в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

По всій Україні сьогодні, 11 липня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Станом на 19:16 тривогу оголосили у всіх регіонах нашої країни.

Фото: по всій Україні оголосили повітряну тривогу (скриншот)

При цьому у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що винищувачі МіГ-31К підняли з аеродрому "Саваслейка", який знаходиться у російській Нижегородській області.

Варто зауважити, що масштабну тривогу в Україні вже оголошували сьогодні вдень. Причиною був зліт російського МіГ-31К.

Ракетні атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють спроб атак по нашій країні. Вони використовують дрони-камікадзе та ракети.

Зокрема, ворог уже кілька разів намагався бити по Україні гіперзвуковими ракетами "Кинжал", які він запускає з МіГ-31К. Нашим захисникам вдавалося збивати ворожі ракети за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot.

Під час однієї з таких атак захисники знищили одразу сім ракет "Кинжал".

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