RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу

Фото: в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По всей Украине сегодня, 11 июля, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

По состоянию на 19:16 тревогу объявили во всех регионах нашей страны.

Фото: по всей Украине объявили воздушную тревогу (скриншот)

При этом в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что истребители МиГ-31К подняли из аэродрома "Саваслейка", который находится в российской Нижегородской области.

Стоит заметить, что масштабную тревогу в Украине уже объявляли сегодня днем. Причиной также был взлет российского МиГ-31К.

Ракетные атаки россиян

Напомним, российские оккупанты не прекращают попыток атак по нашей стране. Они используют дроны-камикадзе и ракеты.

В частности, враг уже несколько раз пытался бить по Украине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые он запускает из МиГ-31К. Нашим защитникам удавалось сбивать вражеские ракеты при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Во время одной из таких атак защитники уничтожили сразу семь ракет "Кинжал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украинывоздушная тревога