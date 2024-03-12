Другий раз на день. У Києві та частині областей знову оголосили тривогу

Оновлено. О 12:12 відбій тривоги було оголошено у Києві та області, у Черкаській та Полтавській областях. О 12.13 до списку приєдналася і Чернігівська область. Наразі загроза залишається у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

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Так, повітряну тривогу спочатку оголосили у Київській та Чернігівській областях (11:54). Буквально за хвилину сирени завили у Києві (11:55), у Полтавській та Черкаській областях.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!" – попередили військові.

Додаток "Повітряна тривога"

Нещодавно в Україні оновили додаток "Повітряна тривога". Ця версія дозволяє отримати додаткову інформацію про загрозу.

Мобільний додаток "Повітряна тривога", який розробило Міністерство трансформації, призначений для повідомлення про тривоги та події в населених пунктах України.

Додаток доступний на платформах AppStore і Google Play.