RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Второй раз за день. В Киеве и части областей опять объявили тревогу

Фото: в Киеве и части областей опять объявили тревогу 12 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Воздушная тревога снова объявлена в части Украины 12 марта, в частности в Киеве и области. Ее включили буквально через 22 минуты после отбоя предыдущей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Обновлено. В 12:12 отбой тревоги был объявлен в Киеве и области, в Черкасской и Полтавской областях. В 12:13 к списку присоединилась и Черниговская область. Сейчас угроза остается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

_____

Так, воздушную тревогу сначала объявили в Киевской и Черниговской областях (11:54). Буквально через минуту сирены завыли в Киеве (11:55), в Полтавской и Черкасской областях.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - предупредили военные.

Приложение "Воздушная тревога"

В Украине недавно обновили приложение "Воздушная тревога". Эта версия позволяет получить дополнительную информацию об угрозе.

Мобильное приложение "Воздушная тревога", которое разработало Министерство трансформации, предназначено для сообщения о тревогах и событиях в населенных пунктах Украины.

Приложение доступно на платформах AppStore и Google Play.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине