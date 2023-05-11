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Другий пік. Чи будуть відключення світла в Україні влітку

Фото: Андрій Герус, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В жаркий літній період наступає другий пік по споживанню електроенергії. Водночас ризик масових або ж постійних відключень світла - мінімальний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в ефірі телемарафону.

Як пояснив Герус, перший пік споживання електроенергії - зимовий, особливо в морозні місяці. Інший - літній, під час спеки, коли використовується охолодження.

Цього року в липні, серпні й можливо навіть в другій половині червня очікуються певні пікові навантаження. Внаслідок масованих ракетних обстрілів ризики для енергосистеми залишаються.

"Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Тому що різниця між літнім місяцем і зимовим - в трохи нижчому споживанні, по-перше, а по-друге, сонячний день довший і більше працює сонячна генерація", - пояснив Герус.

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП додав, що влітку протягом дня споживання вище, однак воно згладжується завдяки роботі сонячних електростанцій.

"Залишаються проблемними періоди вечірнього піка - з 19:00 о 22:00-22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, включають електроприлади. В періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі в декілька вечірніх годин - з 7 вечора до 10-10:30 вечора", - додав Герус.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців попереджають про можливий дефіцит електроенергії у літні місяці. В матеріалі агентство розповіло про виклики для енергетиків та чи варто готуватись до відключень світла.

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