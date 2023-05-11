Второй пик. Будут ли отключения света в Украине летом

Как пояснил Герус, первый пик потребления электроэнергии - зимний, особенно в морозные месяцы. Другой - летний, во время жары, когда используется охлаждение.

В этом году в июле, августе и возможно даже во второй половине июня ожидаются определенные пиковые нагрузки. В результате массированных ракетных обстрелов риски для энергосистемы остаются.

"Но велик ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Я думаю, что такой риск минимален. Потому что разница между летним месяцем и зимним - в немного более низком потреблении, во-первых, а во-вторых, солнечный день длиннее и больше работает солнечная генерация", - пояснил Герус.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ добавил, что летом в течение дня потребление выше, однако оно сглаживается благодаря работе солнечных электростанций.

"Остаются проблемными периоды вечернего пика - с 19:00 до 22:00-22:30, потому что солнца уже нет, люди возвращаются домой, включают электроприборы. В периоды летних месяцев у нас может быть определенная нагрузка, определенные сложности в несколько вечерних часов - с 7 вечера до 10-10:30 вечера", - добавил Герус.