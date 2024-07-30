Другий масштабний розгром за тиждень. ЗСУ відбили штурм окупантів під Кураховим (відео)

Українські захисники відбили штурм російських окупантів на Курахівському напрямку, під час якого ворог застосував майже 70 одиниць своєї техніки. З'явилось відео успішної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду у Facebook.
Як розповіли військові, протягом одного дня росіяни задіяли для штурму українських позицій на Курахівському напрямку:
Незважаючи на таку кількість техніки, українським захисникам вдалося стримати ворога, вони вразили 12 ББМ, вісім танків, дев'ять мотоциклів та багі. Ліквідовано 36 окупантів, ще 32 - поранено.
По ворогові відпрацювали артилеристи, оператори ударних дронів, протитанкісти, сапери та піхота окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили на Курахівському напрямку один із наймасштабніших штурмів з початку повномасштабної війни.
Окупанти хотіли відтіснити українських захисників, використовуючи 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом, 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор", 12 мотоциклів. Атака ворога не вдалася, він зазнав значних втрат.
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