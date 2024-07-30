Второй масштабный разгром за неделю. ВСУ отбили штурм оккупантов под Курахово (видео)

Что предшествовало

Напомним, 24 июля стало известно, что воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили на Кураховском направлении один из самых масштабных штурмов с начала полномасштабной войны.

Оккупанты хотели оттеснить украинских защитников, используя 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом, 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор", 12 мотоциклов. Атака врага не удалась, он понес значительные потери.

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