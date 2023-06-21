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Другий король антисемітизму після Гітлера. Зеленський відреагував на ганебну заяву Путіна

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна другим королем антисемітизму після Адольфа Гітлера.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.

Заява Путіна

Російський диктатор на "Петербурзькому економічному форумі" заявив, що "його друзі-євреї" називають Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Реакція Зеленського

Зазначимо, що президент України має єврейське коріння. Він втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включно з дідусем.

Журналіст зазначив, що питання про таку заяву Путіна заскочило Зеленського зненацька. За його словами, президента глибоко вдихнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім впевнений, як відповісти на запитання.

"Ніби він (Путін - ред.) не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але це ніби він другий король антисемітизму після Гітлера... Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - сказав Зеленський.

Реакція світу

Світові політики та лідери висловили свою підтримку Зеленському.

Зокрема, головний рабин України Моше Реувен Асман заявив, що пишається президентом України - за те, що не покинув свій народ та виявив надзвичайну мужність. За його словами, вся єврейська спільнота України весь вільний світ підтримують Зеленського.

Додамо, що раніше Папа Франциск порівняв події в Україні з нацистською операцією, через яку під час Другої світової війни загинуло близько двох мільйонів людей, переважно євреїв. При цьому понтифік знову забув згадати про Росію.

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