Франциск порівняв події в Україні зі знищенням нацистами євреїв, забувши згадати Росію

Папа Франциск порівняв події України з нацистською операцією, внаслідок якої у перші роки Другої світової війни загинуло близько двох мільйонів людей, переважно євреїв. При цьому понтифік знову забув згадати про Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Ватикану ".

Виступаючи перед польськими паломниками на своїй щотижневій аудієнції, Франциск зазначив, що Люблінський католицький університет у Польщі нещодавно відзначив річницю операції "Рейнхард".

Це була кодова назва секретної операції у частині окупованої Польщі, яку німці називали територією "генерал-губернаторства", яка включала землі, які зараз перебувають в Україні.

"Нехай же спогадування цих жахливих подій пробудить у нас усіх прагнення та вчинки на користь миру", - сказав він, особливо згадавши операцію, сказавши, що це була операція зі "знищення".

Потім він відхилився від сценарію. "Ця історія повторюється. Тепер бачимо, що відбувається в Україні", - сказав він і закликав молитися за мир.