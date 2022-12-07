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Франциск порівняв події в Україні зі знищенням нацистами євреїв, забувши згадати Росію

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Україна, Середа 07 грудня 2022 14:52
Франциск порівняв події в Україні зі знищенням нацистами євреїв, забувши згадати Росію Фото: тато Франциск знову забув згадати Росію, говорячи про війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Папа Франциск порівняв події України з нацистською операцією, внаслідок якої у перші роки Другої світової війни загинуло близько двох мільйонів людей, переважно євреїв. При цьому понтифік знову забув згадати про Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Ватикану".

Виступаючи перед польськими паломниками на своїй щотижневій аудієнції, Франциск зазначив, що Люблінський католицький університет у Польщі нещодавно відзначив річницю операції "Рейнхард".

Це була кодова назва секретної операції у частині окупованої Польщі, яку німці називали територією "генерал-губернаторства", яка включала землі, які зараз перебувають в Україні.

"Нехай же спогадування цих жахливих подій пробудить у нас усіх прагнення та вчинки на користь миру", - сказав він, особливо згадавши операцію, сказавши, що це була операція зі "знищення".

Потім він відхилився від сценарію. "Ця історія повторюється. Тепер бачимо, що відбувається в Україні", - сказав він і закликав молитися за мир.

Папа Франциск з лютого 2022 року постійно говорить про війну в Україні, не згадуючи про Росію. Лише минулого місяця він заявив, що в Україну "безумовно вторгається російська держава". При цьому він заявив, що особливою жорстокістю відрізняються "ті, хто з Росії, але не з російської традиції, такі як чеченці, буряти і таке інше".

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