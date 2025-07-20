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На другий фронт сил немає: в ЦПД пояснили, чому Росія не зможе тиснути на Азербайджан

Україна, Неділя 20 липня 2025 18:59
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На другий фронт сил немає: в ЦПД пояснили, чому Росія не зможе тиснути на Азербайджан Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росія активно демонструє, що готова піти на ще один конфлікт у пострадянському просторі, на цей раз з Азербайджаном. Але насправді у Кремля не вистачить сил на другий фронт, до того ж за спиною Азербайджану стоїть Туреччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

"Після повномасштабної війни проти України вплив Москви у регіоні настільки ослаб, що навіть колишні союзники поводяться незалежно. І давно вже не є союзниками. А Азербайджан взагалі давно вийшов з орбіти Кремля", - зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД нагадав, що Росія зараз взагалі не має будь-яких важелів тиску на Баку - ані економічних, ані військових. Заборона на імпорт азербайджанських фруктів та овочів вдарить в першу чергу по ринку Росії. Російських енергоносіїв Азербайджан не потребує.

Військових ресурсів для атаки Азербайджану Кремль виділити не здатний. Окрім цього, за спиною Баку та президента Ільхама Алієва стоїть Туреччина. А зіпсувати стосунки з турецьким лідером Реджепом Ердоганом для росіян зараз рівноцінно самогубству.

"Z-блогери та провоєнні російські "експерти" знову роздмухують істерію: то вимагають вдарити "орєшніком" по Баку, то закликають до блокади Азербайджану. Але це лише демонструє слабкість Москви, яка загрузла в Україні, втратила Вірменію, втратила Центральну Азію, вплив на Близький Схід і все більше ризикує остаточно втратити Кавказ", - додав Коваленко.

Він підсумував, що Росія не здатна навіть на гібридний тиск без шкоди для самої себе. Атакувати нафтопромисли в Азербайджані - це залишити сліди та мати справу не тільки з Баку, але й Анкарою.

"Поки Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) грає в нову імперську гру, ціни на продукти у РФ підуть ще вище. А на другий фронт сил вже нема і не буде", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що 20 липня українська журналістка подарувала Алієву шеврони підрозділів Збройних сил України, після чого він подякував і сказав продовжувати діяти далі. Це, своєю чергою, викликало істерику в росіян.

А 19 липня під час виступу перед пресою у президента Азербайджану запитали, що він порадив би українцям як лідер нації, яка через три десятки років змогла відновити територіальну цілісність. У відповідь він сказав, що ніколи не потрібно погоджуватися на окупацію і ніколи не здаватися.

"Думаю, що це співзвучно і сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що робили ми", - сказав Алієв.

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Ільхам Алієв Російська Федерація Азербайджан
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