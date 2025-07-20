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На второй фронт сил нет: в ЦПД объяснили, почему Россия не сможет давить на Азербайджан

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 18:59
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На второй фронт сил нет: в ЦПД объяснили, почему Россия не сможет давить на Азербайджан Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия активно демонстрирует, что готова пойти на еще один конфликт на постсоветском пространстве, на этот раз с Азербайджаном. Но на самом деле у Кремля не хватит сил на второй фронт, к тому же за спиной Азербайджана стоит Турция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"После полномасштабной войны против Украины влияние Москвы в регионе настолько ослабло, что даже бывшие союзники ведут себя независимо. И давно уже не являются союзниками. А Азербайджан вообще давно вышел из орбиты Кремля", - отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД напомнил, что Россия сейчас вообще не имеет каких-либо рычагов давления на Баку - ни экономических, ни военных. Запрет на импорт азербайджанских фруктов и овощей ударит в первую очередь по рынку России. В российских энергоносителях Азербайджан не нуждается.

Военных ресурсов для атаки Азербайджана Кремль выделить не способен. Кроме этого, за спиной Баку и президента Ильхама Алиева стоит Турция. А испортить отношения с турецким лидером Реджепом Эрдоганом для россиян сейчас равноценно самоубийству.

"Z-блогеры и провоенные российские "эксперты" снова раздувают истерию: то требуют ударить "орешником" по Баку, то призывают к блокаде Азербайджана. Но это лишь демонстрирует слабость Москвы, которая погрязла в Украине, потеряла Армению, потеряла Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует окончательно потерять Кавказ", - добавил Коваленко.

Он подытожил, что Россия не способна даже на гибридное давление без ущерба для самой себя. Атаковать нефтепромыслы в Азербайджане - это оставить следы и иметь дело не только с Баку, но и Анкарой.

"Пока Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) играет в новую имперскую игру, цены на продукты в РФ пойдут еще выше. А на второй фронт сил уже нет и не будет", - резюмировал Коваленко.

Напомним, что 20 июля украинская журналистка подарила Алиеву шевроны подразделений Вооруженных сил Украины, после чего он поблагодарил и сказал продолжать действовать дальше. Это, в свою очередь, вызвало истерику у россиян.

А 19 июля во время выступления перед прессой у президента Азербайджана спросили, что он посоветовал бы украинцам как лидер нации, которая спустя три десятка лет смогла восстановить территориальную целостность. В ответ он сказал, что никогда не нужно соглашаться на оккупацию и никогда не сдаваться.

"Думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы", - сказал Алиев.

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Ильхам Алиев Российская Федерация Азербайджан
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