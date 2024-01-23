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Другий за добу. Дрон атакував нафтовий термінал під Брянськом РФ

Росія, Вівторок 23 січня 2024 14:39
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Другий за добу. Дрон атакував нафтовий термінал під Брянськом РФ Фото: дрон атакував нафтовий термінал під Брянськом РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Нафтовий термінал у Брянській області атакували БПЛА. У Росії вирішили не відходити від звичного сценарію, заявивши, що нібито атака була невдалою, а БПЛА лише "залишив вм'ятину" у резервуарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Вранці 22 січня уламки безпілотного апарату виявили на території "Нафтової компанії "Русснефть-Брянск" у селищі Жеча Стародубського району", - йдеться у повідомленні.

При цьому російські пропагандисти вже встигли заявити, що нібито постраждалих немає і навіть "займання не сталося".

"БПЛА врізався в резервуар №3, але лише залишив вм'ятину", - додає Baza.

Що відомо про термінал

За даними росЗМІ, які найчастіше м'яко кажучи далекі від правди, цей нафтоналивний термінал у селищі Жеча вже понад півроку повністю законсервований. До складу терміналу входять нафтоналивна естакада та чотири резервуари для зберігання нафти.

Атака БПЛА у Росії

21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.

Що стосується Брянської області, то 18 січня бійці "Русского добровольческого корпуса" (РДК) влаштували атаку на вантажівку "Урал" окупантів у цьому регіоні РФ.

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Брянська область дрони
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