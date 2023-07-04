Другий день щось "святкують". Федоров розповів про вибухи в окупованій Запорізькій області

Він зазначив, що в загарбників в окупованій Запорізькій області якесь "фаєр-шоу".

За його словами, російські окупанти вже другий день поспіль щось "святкують":

Сьогодні гучно було у Якимівці та Василівці.

Вчора щось вибухало у Василівці, Токмаку та Чернігівському районі.

"Рашисти вже завели свою улюблену брехливу пісню про те, що ЗСУ обстрілює цивільних. Проте чомусь забули вказати, що саме російські військові ховаються за спинами мирних мешканців та розставляють своє недолуге ППО в житлових кварталах", - додав Федоров.

Вибухи в Запорізькій області

Російським окупантам вдалося захопити частину Запорізької області ще у перші тижні повномасштабного наступу. Зокрема, Мелітополь став місцем зосередження загарбників та їхньої техніки.

При цьому в окупації добре розвинений проукраїнський рух. Попри те, що росіяни намагаються постійно боротися з активним населенням, місцеві партизани допомагають нашим військовим. Під ударом опиняються російські склади з боєприпасами чи пункти дислокації солдатів.

Так, наприклад, ввечері 1 липня в Мелітополі пролунав гучний вибух в районі військової бази окупантів.

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