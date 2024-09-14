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Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових

Фото: Україна обміняла 103 військових 14 вересня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

14 вересня Україна провела новий обмін полоненими. Повернулись 103 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону", - розповів він.

За словами президента, серед 103 військових 82 рядових та сержантів, 21 офіцера - захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники, поліцейських.

 

Україна провела великий обмін полоненими 14 вересня, повернуто 103 українських захисників (t.me/V_Zelenskiy_official)

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