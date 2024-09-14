Другий день поспіль. Україна обміняла ще 103 військових

"Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону", - розповів він.

За словами президента, серед 103 військових 82 рядових та сержантів, 21 офіцера - захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники, поліцейських.

Україна провела великий обмін полоненими 14 вересня, повернуто 103 українських захисників (t.me/V_Zelenskiy_official)