Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных

14 сентября Украина провела новый обмен пленными. Вернулись 103 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского, Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца, Патронатную службу "Азова", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Telegram главы МВД Игоря Клименко.
"Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена", - рассказал Зеленский.
По словам президента, среди 103 военных 82 рядовых и сержантов, 21 офицера - защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины, воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейских.
Украина провела большой обмен пленными 14 сентября, возвращены 103 украинских защитника (t.me/V_Zelenskiy_official)
Как отмечает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, все освобожденные на этот раз - мужчины.
"Освобожденные военнослужащие принимали участие в защите от российских оккупантов города Мариуполя - 69 человек. Среди них также двое охранников ЧАЭС.
Кроме того, по данным главы МВД Игоря Клименко, 51 освобожденный - из системы МВД.
"38 гвардейцев, 8 пограничников, 4 полицейских и спасатель", - добавил он.
Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, среди освобожденных - защитники 36-й бригады морской пехоты, Нацгвардии, в том числе 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и терробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.
"Подавляющее большинство освобожденных - люди, которые удерживались с первых дней войны", - отметил омбудсмен.
Как отметили в Патронатной службе "Азова", в рамках этого обмена удалось вернуть 23 "азовца".
Как сообщалось, 13 сентября прошел 56-й обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и защитники "Азовстали". Их среди вернувшихся было 15 бойцов.
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