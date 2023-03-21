Второй день подряд. Си Цзиньпин встретился с Путиным в Кремле

Лидер Китая Си Цзиньпин сегодня, 21 марта, снова встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В этот раз встреча также прошла в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что сначала Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком составе. Позже состоится встреча в расширенном формате, в ходе которой подпишут документы.

Напомним, вчера китайский лидер Си Цзиньпин начал свой визит в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Китайский лидер и кремлевский глава обсудили так называемый "мирный план" Китая по Украине.

Отметим, что военно-политический эксперт Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина объяснил цель визита Си Цзиньпина в Москву. Он считает, что лидер Китая хочет сделать Россию вассальной страной.

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