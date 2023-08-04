UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Другий день поспіль. Під Москвою спалахнула нова велика пожежа (фото, відео)

Фото: у Московській області РФ спалахнула пожежа на складах 4 серпня (ілюстрація/росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Московській області (Росія) другий день поспіль відбуваються пожежі. У п'ятницю, 4 серпня, вогонь спалахнув на складах у підмосковній Яхромі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-каналы.

"Велика пожежа біля автоцентру Lada Яхрома в Московській області", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, горять два склади з пластиком та гумою.

"Стовп диму видно за десятки кілометрів. Пожежники борються з вогнем", - уточнюють у Telegram-каналі.

Як стверджують у МНС РФ, горить складське приміщення на площі 1950 кв. Начебто його вже вдалося локалізувати. Крім того, відомостей про постраждалих нібито теж не надходило.

Пожежі в Росії

Останнім часом на території Росії помітне явне зростання кількості пожеж на підприємствах та складах. Наприклад, буквально вчора, 3 серпня, у Підмосков'ї, у Воскресенську, почалася пожежа на акумуляторному заводі. Для гасіння вогню залучили пожежний потяг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМоскваПожежа