Другий день поспіль. Під Москвою спалахнула нова велика пожежа (фото, відео)

"Велика пожежа біля автоцентру Lada Яхрома в Московській області", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, горять два склади з пластиком та гумою.

"Стовп диму видно за десятки кілометрів. Пожежники борються з вогнем", - уточнюють у Telegram-каналі.

Як стверджують у МНС РФ, горить складське приміщення на площі 1950 кв. Начебто його вже вдалося локалізувати. Крім того, відомостей про постраждалих нібито теж не надходило.

Пожежі в Росії

Останнім часом на території Росії помітне явне зростання кількості пожеж на підприємствах та складах. Наприклад, буквально вчора, 3 серпня, у Підмосков'ї, у Воскресенську, почалася пожежа на акумуляторному заводі. Для гасіння вогню залучили пожежний потяг.