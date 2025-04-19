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Другий блекаут за місяць. У Грузії масштабні відключення світла

Фото: у Грузії стався другий за місяць масштабний блекаут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Грузії стався блекаут через аварію 19 квітня. Це вже другий випадок масових відключень світла у Грузії цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Компанія "Державна електросистема Грузія" зазначила, що 19 квітня сталася аварія на лінії електропередачі "Кавкасіоні". У зв'язку з цим сталися відключення світла у Тбілісі та інших грузинських регіонах.

Грузинські енергетики не повідомили причину аварії. Енергосистема поступово відновляється. Як пише "Ехо Кавказу", світло вже відновили у частини споживачів у Тбілісі та регіонах.

У столиці Грузії через відключення світла вимушено зупинили потяги першої лінії метро. Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему невизнаної Абхазії.

Як відомо, це вже другий масштабний блекаут у Грузії у квітні. Перший стався у ніч на 9 квітня.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що за результатами переговорів України і США та окремо Вашингтона і Москви було погоджено так зване енергетичне перемир'я. Проте Росія порушує домовленості і продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України.

За даними МЗС, з 25 березня, коли США опублікували відповідні заяви про встановлення перемир'я, РФ понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я.

Зокрема, 17 квітня росіяни атакували дронами виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області.

Втім, ситуація зі світлом в Україні залишається стабільною. Обмежень у використанні електроенергії немає.

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ГрузіяВідключеня світлаБлекаут