Другий блекаут за місяць. У Грузії масштабні відключення світла

Компанія "Державна електросистема Грузія" зазначила, що 19 квітня сталася аварія на лінії електропередачі "Кавкасіоні". У зв'язку з цим сталися відключення світла у Тбілісі та інших грузинських регіонах.

Грузинські енергетики не повідомили причину аварії. Енергосистема поступово відновляється. Як пише "Ехо Кавказу", світло вже відновили у частини споживачів у Тбілісі та регіонах.

У столиці Грузії через відключення світла вимушено зупинили потяги першої лінії метро. Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему невизнаної Абхазії.

Як відомо, це вже другий масштабний блекаут у Грузії у квітні. Перший стався у ніч на 9 квітня.