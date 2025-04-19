Другий блекаут за місяць. У Грузії масштабні відключення світла

У Грузії стався блекаут через аварію 19 квітня. Це вже другий випадок масових відключень світла у Грузії цього місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Компанія "Державна електросистема Грузія" зазначила, що 19 квітня сталася аварія на лінії електропередачі "Кавкасіоні". У зв'язку з цим сталися відключення світла у Тбілісі та інших грузинських регіонах.
Грузинські енергетики не повідомили причину аварії. Енергосистема поступово відновляється. Як пише "Ехо Кавказу", світло вже відновили у частини споживачів у Тбілісі та регіонах.
У столиці Грузії через відключення світла вимушено зупинили потяги першої лінії метро. Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему невизнаної Абхазії.
Як відомо, це вже другий масштабний блекаут у Грузії у квітні. Перший стався у ніч на 9 квітня.
Нагадаємо, що за результатами переговорів України і США та окремо Вашингтона і Москви було погоджено так зване енергетичне перемир'я. Проте Росія порушує домовленості і продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України.
За даними МЗС, з 25 березня, коли США опублікували відповідні заяви про встановлення перемир'я, РФ понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я.
Зокрема, 17 квітня росіяни атакували дронами виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області.
Втім, ситуація зі світлом в Україні залишається стабільною. Обмежень у використанні електроенергії немає.
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