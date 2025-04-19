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Второй блэкаут за месяц. В Грузии масштабные отключения света

Фото: в Грузии произошел второй за месяц масштабный блэкаут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Грузии произошел блэкаут из-за аварии 19 апреля. Это уже второй случай массовых отключений света в Грузии в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Компания "Государственная электросистема Грузия" отметила, что 19 апреля произошла авария на линии электропередачи "Кавкасиони". В связи с этим произошли отключения света в Тбилиси и других грузинских регионах.

Грузинские энергетики не сообщили причину аварии. Энергосистема постепенно восстанавливается. Как пишет "Эхо Кавказа", свет уже восстановили у части потребителей в Тбилиси и регионах.

В столице Грузии из-за отключения света вынужденно остановили поезда первой линии метро. В результате аварии была обесточена также энергосистема непризнанной Абхазии.

Как известно, это уже второй масштабный блэкаут в Грузии в апреле. Первый произошел в ночь на 9 апреля.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что по результатам переговоров Украины и США и отдельно Вашингтона и Москвы было согласовано так называемое энергетическое перемирие. Однако Россия нарушает договоренности и продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

По данным МИД, с 25 марта, когда США опубликовали соответствующие заявления об установлении перемирия, РФ более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.

В частности, 17 апреля россияне атаковали дронами производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области.

Впрочем, ситуация со светом в Украине остается стабильной. Ограничений в использовании электроэнергии нет.

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ГрузияОтключения светаБлэкаут