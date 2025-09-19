Другий в АПЛ. Ярмолюк показує яскраву статистику на старті сезону

Український півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк йде другим в англійській Прем'єр-лізі за важливим статистичним показником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DataMB.
Вітчизняний футболіст – серед найкращих у лізі за кількістю зроблених перехоплень м'яча серед всіх хавбеків.
Від початку поточного сезону на рахунку 21-річного гравця вже 22 такі успішні дії. Більше нього перехоплень зробив лише Мойсес Кайседо з "Челсі" – 23.
У топ-5 за цим показником також Граніт Джака ("Сандерленд") – 21, Тайлер Адамс ("Борнмут") – 20 та Елліот Андерсон ("Ноттінгем Форест") – 19.
У поточному сезоні українець провів за "Брентфорд" 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями поки не відзначився, проте вдало діє при руйнуванні атак суперників.
У 5-му турі АПЛ "Брентофорд" у суботу, 20 вересня зіграє на виїзді проти "Фулхема".
У поточному сезоні команда стартувала не надто вдало: має по одній перемозі та нічиїй при двох поразках у перших чотирьох матчах.
Наразі "бджоли" з 4-ма очками перебувають в турнірній таблиці АПЛ на 12-й сходинці.
