Других сценариев нет: Минфин не просил МВФ о новой программе, ждут транши в госбюджет

В Министерстве финансов Украины не рассматривают вариантов досрочного завершения текущей программы Stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) и заключения нового соглашения. Об этом сообщили в Минфине в ответ на запрос РБК-Украина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б" ".

Как отметили в Минфине, переговоры украинских властей с МВФ по пересмотру программы не прекращались, а консультации с экспертами Фонда проходят по несколько раз в неделю в режиме видеосвязи.

"Программа действительна, и мы продолжаем обеспечивать выполнение взятых в рамках текущей программы обязательств", - заверили издание в Минфине.

Там напомнили, что госбюджет принимали из расчета, что страна будет выполнять программу и получать по ней транши. "Других сценариев пока что не рассматриваем", - уточнили в министерстве.