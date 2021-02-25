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Других сценариев нет: Минфин не просил МВФ о новой программе, ждут транши в госбюджет

Автор: Александр Белоус, Ростислав Шаправский

В Министерстве финансов Украины не рассматривают вариантов досрочного завершения текущей программы Stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) и заключения нового соглашения. Об этом сообщили в Минфине в ответ на запрос РБК-Украина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"".

Как отметили в Минфине, переговоры украинских властей с МВФ по пересмотру программы не прекращались, а консультации с экспертами Фонда проходят по несколько раз в неделю в режиме видеосвязи.

"Программа действительна, и мы продолжаем обеспечивать выполнение взятых в рамках текущей программы обязательств", - заверили издание в Минфине.

Там напомнили, что госбюджет принимали из расчета, что страна будет выполнять программу и получать по ней транши. "Других сценариев пока что не рассматриваем", - уточнили в министерстве.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти планируют переформатировать Меморандум с Международным валютным фондом, поскольку появились новые вопросы, которые надо решить.

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныкредитМВФ
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