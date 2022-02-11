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Есть другие виды агрессии. Столтенберг предупредил о рисках свержения власти в Украине

Автор: Артем Горовенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что помимо угрозы вторжения России в Украину есть риск других видов агрессии. В частности, риски свержения власти в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Есть риск полноценного вторжения, но есть и риск других видов агрессивных действий, включая попытки свержения власти в Киеве, гибридные кибератаки и многие другие виды российской агрессии. Нет никакой уверенности, но мы знаем, что наращивание военной мощи продолжается", - заявил он.

Напомним, ранее МИД Британии распространил информацию о том, что Россия намерена посадить "марионеточную" власть в Киеве после вторжения якобы во главе с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что данные разведки Британии по "пятой колонне" не являются сенсацией.

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НАТОЙенс СтолтенбергВторжение России в Украину