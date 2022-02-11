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Є інші види агресії. Столтенберг попередив про ризики повалення влади в Україні

Автор: Артем Горовенко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що, крім загрози вторгнення Росії в Україну, є ризик інших видів агресії. Зокрема, ризики повалення влади у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Є ризик повноцінного вторгнення, але є і ризик інших видів агресивних дій, включаючи спроби повалення влади в Києві, гібридні кібератаки та багато інших видів російської агресії. Немає жодної впевненості, але ми знаємо, що нарощування військової сили триває", - заявив він.

Нагадаємо, раніше МЗС Британії поширило інформацію про те, що Росія має намір посадити "маріонеткову" владу в Києві після вторгнення нібито на чолі з колишнім народним депутатом Євгеном Мураєвим.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що дані розвідки Британії щодо "п'ятої колони" не є сенсацією.

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НАТОЄнс СтолтенбергВторгнення Росії до України