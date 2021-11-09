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DrugHunters: украинская полиция будет разоблачать наркоторговцев с помощью чат-бота

Автор: Иванна Шовкун

В Украине создали чат-бот DrugHunters, с помощью которого патрульная полиция сможет разоблачать сбыт наркотиков. Теперь каждый гражданин сможет анонимно отправить информацию о наркосбыте в Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Facebook.

Чат-бот поможет полиции отслеживать наркоторговцев и узнавать об обнаружении наркотических веществ. Любой человек в Украине, где работает патрульная полиция, сможет передать информацию о месте закладки. Для этого нужно будет открыть чат в своем телефоне и начать диалог, указав детали:

  • населенный пункт;
  • адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника;
  • описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка.

Для того чтобы правоохранители быстрее нашли наркотики, предлагают отправить геолокацию и добавить фото или видео.

Отмечают, что после получения анонимного сообщения патруль оперативно прибудет в указанное место и проверит информацию.

Напомним, украинские правоохранители выявили в аэропорту "Борисполь" гражданина Латвии, который перевозил наркотики.

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Патрульная служба