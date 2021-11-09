DrugHunters: украинская полиция будет разоблачать наркоторговцев с помощью чат-бота

В Украине создали чат-бот DrugHunters, с помощью которого патрульная полиция сможет разоблачать сбыт наркотиков. Теперь каждый гражданин сможет анонимно отправить информацию о наркосбыте в Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Facebook .

Чат-бот поможет полиции отслеживать наркоторговцев и узнавать об обнаружении наркотических веществ. Любой человек в Украине, где работает патрульная полиция, сможет передать информацию о месте закладки. Для этого нужно будет открыть чат в своем телефоне и начать диалог, указав детали:

населенный пункт;

адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника;

описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка.

Для того чтобы правоохранители быстрее нашли наркотики, предлагают отправить геолокацию и добавить фото или видео.

Отмечают, что после получения анонимного сообщения патруль оперативно прибудет в указанное место и проверит информацию.