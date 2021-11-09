DrugHunters: українська поліція викриватиме наркоторговців за допомогою чат-бота

В Україні створили чат-бот DrugHunters, за допомогою якого патрульна поліція зможе викривати збут наркотиків. Тепер кожен громадянин зможе анонімно надіслати інформацію про наркозбут у Telegram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції у Facebook.
Чат-бот допоможе поліції відстежувати наркоторговців і дізнаватися про виявлення наркотичних речовин. Будь-яка людина в Україні, де працює патрульна поліція, зможе передати інформацію про місце закладки. Для цього потрібно буде відкрити чат у своєму телефоні та розпочати діалог, вказавши деталі:
Для того щоб правоохоронці швидше знайшли наркотики, пропонують відправити геолокацію та додати фото чи відео.
Зазначають, що після отримання анонімного повідомлення патруль оперативно прибуде до зазначеного місця та перевірить інформацію.