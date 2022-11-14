Второе место в мире. Украинский снайпер поразил врага на рекордном расстоянии (видео)

Украинский снайпер занял второе место в мировом рейтинге дальности стрельбы при выполнении боевого задания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на СтратКом ВСУ.

Так, украинский спецназовец попал в российского оккупанта на расстоянии 2710 метров - дистанция подтверждена командованием ВСУ. "Напомним, что первое место в мире занимает выстрел канадского снайпера на дистанцию 3540 метров при выполнении задания в Ираке. Второе место принадлежало британцу Крэйгу Харрисону, на дистанцию 2475 метров", - отмечается в публикации.