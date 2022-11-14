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Второе место в мире. Украинский снайпер поразил врага на рекордном расстоянии (видео)

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 03:20
Второе место в мире. Украинский снайпер поразил врага на рекордном расстоянии (видео) Фото: украинский снайпер поразил врага на рекордном расстоянии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинский снайпер занял второе место в мировом рейтинге дальности стрельбы при выполнении боевого задания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на СтратКом ВСУ.

Так, украинский спецназовец попал в российского оккупанта на расстоянии 2710 метров - дистанция подтверждена командованием ВСУ.

"Напомним, что первое место в мире занимает выстрел канадского снайпера на дистанцию 3540 метров при выполнении задания в Ираке. Второе место принадлежало британцу Крэйгу Харрисону, на дистанцию 2475 метров", - отмечается в публикации.

Напомним, недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

Ранее стало известно, что испанские вооруженные силы подготовят украинских снайперов на военной базе Толедо.

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