Второе место в мире. Украинский снайпер поразил врага на рекордном расстоянии (видео)
Украинский снайпер занял второе место в мировом рейтинге дальности стрельбы при выполнении боевого задания.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на СтратКом ВСУ.
Так, украинский спецназовец попал в российского оккупанта на расстоянии 2710 метров - дистанция подтверждена командованием ВСУ.
"Напомним, что первое место в мире занимает выстрел канадского снайпера на дистанцию 3540 метров при выполнении задания в Ираке. Второе место принадлежало британцу Крэйгу Харрисону, на дистанцию 2475 метров", - отмечается в публикации.
Напомним, недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.
Ранее стало известно, что испанские вооруженные силы подготовят украинских снайперов на военной базе Толедо.
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